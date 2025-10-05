Tentazione Neres! Gazzetta conferma: due i motivi che spingono Conte verso il 4-3-3

Il Genoa gli porta bene e così Antonio Conte ci ripensa: David Neres è una tentazione forte per l'allenatore salentino in vista della sfida al Grifone in programma oggi pomeriggio al Maradona. A confermarlo è anche La Gazzetta dello Sport, secondo cui Conte valuta l'inserimento per la prima volta dall'inizio dell'ex Benfica e Ajax per due ragioni, una tattica e l'altra legata alla gestione fisica della squadra. Ecco quanto si legge sulla Rosea:

"Lo scorso dicembre in casa del Grifone, David Neres confermò di avere il passo e i numeri per non far rimpiangere Kvaratskhelia, dopo l'exploit di Udine. Un as-sist per Anguissa, dribbling e scatti a ripetizione. Una zanzara fastidiosa che mandò in tilt la resistenza rossoblu. Al ritorno era a mezzo servizio, entrò nel finale per dare una scossa, ma senza lasciare il segno. Ora, in-vece, Conte sembra pronto a rilanciarlo dal 1', per la prima volta in stagione. Modificando l'assetto tattico, ritornando al 4-3-3 per sfruttare l'ampiezza e l'uno contro uno in fascia. Una tentazione forte, anche perché dopo la sosta arriverà un tour de force da 7 partite in 22 giorni. E avere Neres al top della forma, fisica e mentale, può fare la differenza".