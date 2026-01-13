Conte squalificato: 2 giornate e multa! Un turno anche per un altro azzurro: le decisioni del Giudice Sportivo
Lo sfogo di Antonio Conte dopo il rigore concesso all'Inter nella sfida di San Siro costa due giornate di squalifica al tecnico del Napoli. L'allenatore dei campioni d'Italia tornerà in panchina per Juventus-Napoli, match valido per la 22ª giornata di Serie A in programma domenica 25 gennaio alle ore 18.
Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo. Squalificato per tre partite di Serie A Enilive Gaspar (Lecce). Due giornate di squalifica, invece, per Cambiaghi (Bologna). Sono stati squalificati per un turno di campionato Banda (Lecce), Caracciolo (Pisa), Juan Jesus (Napoli), Pezzella (Cremonese), Ramadani (Lecce), Zaniolo (Udinese).
Entrano nella lista dei diffidati Delprato (Parma), Cancellieri (Lazio), Fagioli (Fiorentina), Fofana (Milan), Masini (Genoa), Matic (Sassuolo), Muric (Sassuolo), Nico Paz (Como).
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €15.000,00
- CONTE Antonio (Napoli): per avere, al 26° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di giuoco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMONIZIONE
NICOLA Davide (Cremonese): ammonizione (Prima sanzione); per avere, al 27° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, contestato platealmente la decisione arbitrale.
VANOLI Paolo (Fiorentina): ammonizione (Seconda sanzione); per avere, al 47° del primo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterato le proteste in maniera veemente.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
CARIDI Gaetano (Pisa): per avere, al 52° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.
DAINELLI Dario (Pisa): per avere, al 35° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, rivolto una critica irrispettosa all'operato arbitrale.
MAŁECKI Przemysław Pawel (Udinese): per avere, al 52° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria.
