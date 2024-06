Conte stronca le voci di mercato: posto il veto sull'addio di tre big

Antonio Conte non vuole smantellare la struttura del Napoli Campione d’Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Antonio Conte non vuole smantellare la struttura del Napoli Campione d’Italia ed è stato molto chiaro con la società sul futuro di alcuni calciatori che, in questi giorni, sono al centro di diverse voci di mercato. In particolare il tecnico ha chiarito la sua volontà di trattenere Giovanni Di Lorenzo, Khvicha Kvaratskhelia e Frank Anguissa.

Lo riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, che spiega come il tecnico, in procinto di insediarsi al Napoli, avrebbe posto il veto sulla cessione dell’esterno richiesto dalla Juventus, del centrocampista camerunese stuzzicato dalle sirene arabe (e quelle dalla Juventus) e dal talento georgiano, oggetto del desiderio del Psg, al quale invece il Napoli intende rinnovare il contratto.

Qui le news su Anguissa

Qui le news su Kvaratskhelia