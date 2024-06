Dalla Francia - Sirene arabe per Anguissa: su di lui c’è l’Al-Nassr

Sirene saudite per Andrè Frank Zambo Anguissa.

Sirene saudite per Andrè Frank Zambo Anguissa. Alcuni club arabi avrebbero messo gli occhi sul centrocampista del Napoli, in particolare l’Al-Nassr, secondo le informazioni raccolte dal portale francese Footmercato.

L’ex Fulham, arrivato in Italia nell’estate del 2022, è sotto contratto con gli azzurri fino al 30 giugno del 2025 e nell’accordo tra le parti c’è una clausola rescissoria valida per l’estero di 45 milioni di euro. Su di lui, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, da mesi c’è la Juventus di Giuntoli. Il Napoli ha fatto muro a gennaio ma occhio ora anche a queste sirene provenienti dall’Arabia Saudita.