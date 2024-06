Dalla Francia - Kvara-Napoli, distanza su ingaggio e valore clausola! PSG alla finestra: cifre e dettagli

Il Napoli intende infatti arrivare ad un accordo e riprodurre la stessa strategia effettuata con Victor Osimhen.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quale sarà il futuro di Khvicha Kvaratskhelia? L’Equipe, uno dei quotidiani sportivi più importanti di Francia, ha rivelato che il giocatore ha già detto sì al trasferimento in Ligue 1. Il PSG avrebbe in mano anche l'accordo economico con il georgiano ma non è certo che possa trovarlo anche con Aurelio De Laurentiis. Il Napoli infatti non molla e continua a spingere per un accordo.

Secondo quanto raccolto da Footmercato, Luis Campos si è recentemente recato a Monaco per discutere con l'agente del georgiano. Durante questo incontro, il direttore sportivo dei campioni di Francia in carica ha così assicurato al rappresentante del georgiano che il PSG è pronto ad offrire 120 milioni di euro al Napoli. Abbastanza per convincere De Laurentiis? Certamente no, scrive il portale.

Il piano del Napoli - Il Napoli intende arrivare ad un accordo e riprodurre la stessa strategia effettuata con Victor Osimhen. L'obiettivo è chiaro: aggiungere nel contratto del giocatore una clausola rescissoria, valida immediatamente, per un importo di 160 milioni di euro. De Laurentiis ha inoltre offerto a Kvara uno stipendio annuo di 5 milioni di euro netti.

Le richieste di Kvara - Una somma giudicata, tuttavia, insufficiente dal numero 77, che spera, come minimo, in un ingaggio da 6 milioni di euro (un importo che si avvicina a quello proposto dal PSG). Parallelamente e per accettare l'offerta di rinnovo del Napoli, Kvaratskhelia vorrebbe, da parte sua, una clausola rescissoria di 130 milioni di euro.