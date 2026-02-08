La reazione a caldo di Conte al triplice fischio racconta l'importanza di questa vittoria

La corsa del Napoli riparte da una notte di sofferenza e orgoglio puro. Il 3-2 conquistato sul campo del Genoa racconta una squadra capace di resistere a tutto: infortuni, episodi contrari e persino l’inferiorità numerica. Al triplice fischio di Massa, la reazione di Antonio Conte è stata l’immagine più fedele di una vittoria che pesa tantissimo anche sul piano mentale.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, “è stato un premio al carattere e al cuore di una squadra che non è mai andata al tappeto nonostante i cazzotti presi. Il Napoli ha accusato i colpi, ma poi li ha restituiti”. Una gara diventata ancora più complicata dopo l’infortunio di McTominay e l’espulsione di Juan Jesus, ma portata a casa con le ultime energie disponibili.

Il quotidiano aggiunge: “In pieno recupero il Napoli si è preso tre punti che lo tengono aggrappato al treno di vertice, portandolo a un solo punto dal Milan”. Da qui l’esultanza rabbiosa di Conte, sfogo naturale dopo una partita segnata anche da “due regali senza precedenti”, errori che evidenziano un momento di emergenza numerica ma non cancellano il valore di un successo che può dare una spinta decisiva nella rincorsa alle zone alte della classifica.