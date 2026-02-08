Doppio infortunio, ma McTominay ha stretto i denti: perché Conte non l'ha sostituito subito

La vittoria di Genova lascia in dote tre punti pesanti ma anche nuove preoccupazioni. L’infortunio di Scott McTominay rappresenta l’ennesima tegola per Antonio Conte, che ora si ritrova con le rotazioni a centrocampo ridotte al minimo. Al momento restano a disposizione soltanto Eljif Elmas e Stanislav Lobotka, mentre le condizioni dello scozzese verranno valutate oggi a Castel Volturno, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Como in programma martedì.

A soffermarsi sull’episodio è La Gazzetta dello Sport, che evidenzia una scelta precisa dell’allenatore azzurro durante Genoa-Napoli. “La cosa stupefacente è che McTominay sull’1-1 si è fatto male alla caviglia e sul 2-1 ha accusato anche un risentimento muscolare”, scrive il quotidiano, sottolineando come il centrocampista fosse visibilmente in difficoltà. Eppure Conte ha deciso di non sostituirlo subito: “Nonostante l’evidente disagio, lo zoppicare e il trattenersi, Conte lo ha tenuto in campo per risparmiare una finestra di cambi. Al Napoli si può togliere molto, quasi tutto, ma non lo scozzese”.