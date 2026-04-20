Conte verso il suo peggior record di punti in Serie A: il dato
Napoli, corsa contro i numeri: Conte verso un record negativo di punti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, anche nello scenario più ottimistico il percorso degli azzurri rischia di non essere all’altezza degli standard abituali di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, “immaginando un Napoli vincente nelle prossime cinque partite – e viste le ultime uscite, sembra già complicato –, il tetto massimo di punti arriverebbe a 81”.
Un dato che, se confermato, rappresenterebbe un’anomalia nella carriera dell’allenatore. La Gazzetta evidenzia infatti come “prima di quest’anno, in Serie A, Antonio non si era mai fermato sotto agli 82”, ricordando che proprio quella quota, al primo anno all’Inter, valse il secondo posto alle spalle della Juventus, mentre nella scorsa stagione fu addirittura sufficiente per conquistare lo scudetto.
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