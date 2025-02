Cosa hanno combinato Garnacho e Adeyemi nel mese di febbraio

Sono stati i grandi rimpianti dei tifosi del Napoli per il mercato di gennaio. Uno dei due, ovviamente. Il potenziale sostituto di Kvaratskhelia che non è (ancora) arrivato per motivi economici o rifiuti, come nel caso del tedesco dai folti capelli ricci che ha detto 'no' nonostante l'accordo tra i due. Ma come stanno andando Garnacho dello United e Adeyemi del Borussia? Cosa hanno combinato a febbraio, mese difficile per il Napoli con tre pari e il ko di Como?

L'argentino del Manchester manca all'appello per gol o assist: quasi sempre in campo e quasi sempre titolare ma nessuno spunto. Coerente con la sua media. Un talento, un prospetto, ma al momento ancora poco incisivo. Quest'anno appena tre gol in Premier, otto in totale in stagione. Non pochi, ma neppure troppi. E Adeyemi? Anche l'esterno del Borussia non ha inciso. Si è visto poco. Poche fiamme, poche note di merito. Appena un gol contro lo Sporting nel 3-0 del Borussia nell'andata dei playoff di Champions. Per lui in totale 4 gol in Europa e 2 in campionato fino a questo momento.