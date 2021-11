Critiche a Lozano? Koulibaly nel 2016 disse: "Voglio salire di un gradino, forse andrò via"

Stanno facendo discutere le parole di Hirving Lozano che dal Messico auspica un futuro altrove in un club ancora più blasonato del Napoli. Tante critiche per il Chucky ma molti dimenticano che queste dichiarazioni sono di routine per quasi tutti i calciatori.

Un esempio? Nel 2016 Koulibaly così parlo al quotidiano L'Equipe sempre dal ritiro della propria Nazionale, occasione per i calciatori per parlare apertamente e senza filtri: "Il Napoli non si fa vivo (per il rinnovo, ndr) e io ho dei club che mi vogliono. Voglio salire ancora di un gradino e lo potrei fare probabilmente all'estero". A far da eco a queste parole, che scatenarono l'ira dei tifosi che tirarono in ballo la professionalità di Hamsik, quelle del suo procuratore, allora era Bruno Satin: "La voglia del giocatore è quella di andar via, non di rinnovare, anche perché non si vedono segnali da parte del club".

C'è una differenza con le parole di Lozano: Koulibaly parlava così perché il Napoli non aveva ancora mosso passi concreti per il rinnovo, si trattava di una strategia (il prolungamento arrivò qualche mese dopo) ma, nel virgolettato, nel pensiero, il concetto non era tanto distante da quello di Lozano.

Cinque anni dopo, Koulibaly è leader del Napoli, città che lo ha adottato, dove si trova benissimo. Molti tifosi hanno dimenticato queste parole grazie ai risultati del campo, la stessa cosa dovrà fare Lozano: rispondere a suon di gol e giocate. In attesa del vero Chucky.