Crolla il mondo addosso dopo 18 minuti: la reazione di Conte al rosso

"Un' attesa di diciotto mesi per vederti il mondo crollare addosso dopo 18 minuti". Inizia così l'analisi del Corriere dello Sport sulla pova del Napoli che perde all'Etihad. Gara condizionata dal rosso a Di Lorenzo. Il quotidiano scrive: "Il ritorno del Napoli in Champions, e la prima di De Bruyne contro il suo meraviglioso passato, si sono trasformati molto presto in un incubo: a complicare tutto irrimediabilmente è stata l'espulsione rimediata al 21’ da Di Lorenzo per fallo su Haaland in chiara occasione da gol.

È un interruttore che spegne il Napoli, fino a quel momento a testa alta e faccia a faccia, 4-1-4-1 per Conte e per Pep, intensità, aggressioni e una chance ciascuno. Addirittura migliore quella del Napoli. Ma dura giusto il tempo di assaporare promesse e sospiri di bel calcio: l'idea è che tanto il signor Antonio quanto i suoi giocatori vorrebbero rigiocarla".