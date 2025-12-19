Hojlund show, De Winter in tasca! Ma l'immagine più bella non è il gol

Hojlund si è messo in tasca De Winter, il peggiore in campo. Il difensore non ha mai preso l’attaccante danese, lo ha visto soltanto passare. A scriverlo è il Corriere dello Sport nell'editoriale di Pasquale Salvione che esalta il centravanti danese autore di un gol e un mezzo assist nella partita di ieri contro il Milan.

"Prima l’assist per il gol di Neres, poi il raddoppio con uno dei suoi movimenti ad attaccare la profondità. Ma soprattutto una partita strapiena di cose fatte per bene, efficaci, utili, intelligenti. Da centravanti vero, svariando su tutto il fronte d’attacco, con difesa della palla, molte sponde, tante illuminazioni. E un’intesa che continua a crescere con Neres, l’altra luce azzurra che abbaglia sempre di più. Il loro abbraccio dopo i due gol a Lukaku, tornato per la prima volta in panchina dopo l’infortunio di agosto, è l’immagine più bella della notte di Riyadh. La testimonianza di un gruppo che è unito nonostante le difficoltà e non vede l’ora di rivedere in campo Big Rom".