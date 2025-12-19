Moviola Zufferli, c'è anche un 4,5! "Manca rosso a Maignan, dov'è il giallo a Rabiot?"

Bocciatura totale per Zufferli, l'arbitro di Napoli-Milan. Tra gli episodi incriminati, il fallo di Rabiot su Politano poco prima della mezz'ora che, per La Gazzetta dello Sport, non era da rosso. Voto 5 per il quotidiano per l'arbitro: "Al 13' Hojlund a terra in area-Milan: cade da solo, nulla da Saelemaekers. Al 28' pedata di Rabiot a Politano: manca il giallo che al francese arriverà al 37' (su Di Lorenzo). All'8' st episodio Maignan-Politano: il primo, ostacolato dal secondo sbraccia e lo colpisce: rischia il rosso, ma l'interpretazione del Var è che il gesto sia stato compiuto nel tentativo di liberarsi. Ok l'ammonizione a McTominay su Nkunku (sanzione a Tomori da regolamento)".

Voto 4,5 per il Corriere dello Sport, invece, che scrive nella sua moviola: "Pesantemente insufficiente la partita di Zufferli (arbitro Fifa dal 1 gennaio 2026 al posto di Maresca), manca soprattutto il rosso a Maignan per fallo di reazione, diversi falli e cartellini gialli. Lo specchio del nostro livello arbitrale. Manca il rosso a Maignan per reazione: subisce fallo da Politano, si gira e gli dà un colpo in testa con il dorso della mano sinistra.

Ancora, il calcio che Rabiot dà a Politano (fra l’altro, aveva già fatto un fallo) è deliberato, volontario, senza poter prendere il pallone. Giallo chiaro, non fatto. Paradossalmente, Rabiot è stato ammonito poi (su di Lorenzo) per il meno evidente dei falli".