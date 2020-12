Crotone-Napoli 0-4, le pagelle: Insigne-Zielu show, Lozano devastante e Demme giganteggia

Ospina 7 - Un grande intervento nel primo tempo, quando la partita è combattuta ed equilibratissima, ma anche tanta personalità nelle uscita e qualità nella partecipazione alla costruzione dal basso sulla pressione del Crotone che almeno per un tempo è importante.

Di Lorenzo 6 - All'ennesima gara consecutiva, mantiene applicazione e buona condizione. In qualche frangente il Crotone crea superiorità sulla sua zona, ma al di là dell'inserimento di Vulic alle spalle nel primo tempo poi presidia bene la zona e conferma la buona intesa con Lozano.

Manolas 6,5 - Sempre massima applicazione, risultando importantissimo con la sua velocità su un paio di imbucate velenose nella prima mezz'ora molto difficile per i compagni. Tiene con fisicità e mestiere un cliente scomodo di testa come Simy e non si prende troppe libertà in uscita.

Koulibaly 6 - Abbocca dopo pochi minuti su Messias, rimediando un giallo, che però alla fine non lo condiziona più di tanto. Si riscatta rimpallando un tiro di Benali e quello iniziale resta uno dei pochissimi errori della sua partita (dall'84' Maksimovic sv)

Mario Rui 6 - Tiene bene difensivamente, intendendosi bene con Koulibaly che copre la profondità alle spalle. Partecipa molto alla manovra, è autore di diverse percussioni ma con risultati alterni al cross.

Bakayoko 6,5 - Si esalta nella prima mezz'ora di grande lotta. Sempre ben posizionato sulle transizioni negative, sembra intendersi bene con Demme nell'uscita dal basso. Sbaglia poco o nulla su 67 tocchi (94% di precisione). Suo il recupero che innesca la transizione che porta al 3-0 (dal 77' Lobotka sv)

Demme 7 - Senza Fabian ed al fianco di Bakayoko, è lui a prendersi maggiori responsabilità nell'appoggiare l'azione. Non perde fiducia per qualche errore insolito (ma chiude con un ottimo 97% di precisione su 99 tocchi!), non rinuncia mai a cercare l'uomo tra le linee ed offrire lo scarico agli esterni e viene premiato con il gol che impreziosisce un'altra ottima gara.

Lozano 7 - Come spesso quest'anno prova straordinaria per qualità e quantità in entrambe le fasi. Ripiega, lotta, poi ha la forza per far impazzire Reca con scatti a ripetizione. Tempismo perfetto nel taglio chiamato ad Insigne che vale il 2-0, poi in velocità procura punizioni in quantità industriale (dal 77' Politano sv)

Zielinski 7 - E' ispirato ed è devastante quando può tagliare il campo mandando a vuoto la pressione del Crotone e aprire spazi per i compagni. Bellissimo il suggerimento con cui manda Insigne all'uno contro uno per il gol che sblocca ed incanala la partita (dal 69' Mertens 6,5 - Alla prima vera palla, mette a segno l'assist per il tris dell'accorrente Demme. Alla seconda praticamente si ripete con Petagna per il 4-0 finale)

Insigne 7,5 - La seconda magìa con la maglia in omaggio a Diego, trovando un angolo bellissimo a giro, che sblocca una gara molto complessa ed equilibrata nel primo tempo. Una perla che impreziosisce una partita di qualità e generosità (3 contrasti e 2 intercetti), abbassandosi spesso quando il Crotone ha la forza per pressare l'uscita dal basso (dal 77' Elmas sv)

Petagna 6 - Partita dai due volti, male di fronte alla porta, ma utile invece spalle alla porta nel momento di difficoltà. Si allunga palla da ottima posizione, andandosi a complicare l'angolo di tiro, ma è da apprezzare per la partecipazione al gioco e la protezione del pallone per far salire i suoi nelle difficoltà. Stanchissimo, nel finale trova comunque la gioia del gol che può dargli fiducia