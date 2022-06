Da Udine - Napoli non più così convinto di Deulofeu: è per il dietrofront di Mertens?

Secondo UdineseBlog, non è affatto chiuso l'affare Deulofeu per il Napoli. Anzi: la trattativa ha subito un rallentamento. Il portale friulano spiega

Secondo UdineseBlog, non è affatto chiuso l'affare Deulofeu per il Napoli. Anzi: la trattativa ha subito un rallentamento. Il portale friulano spiega: "Lui vuole il Napoli, si è esposto in prima persona e più di lui lo ha fatto il suo agente. Magari cercando di forzare la mano, visto che il Napoli non sembra poi così convinto, tra Spalletti che dice e ritratta, De Laurentiis che di fatto non è ancora sceso in campo, e diverse altre questioni da chiarire, come ad esempio l'inaspettato dietrofront di Mertens. E, non ultima, una distanza tra domanda e offerta che non è ancora stata colmata e che forse è ben più importante di quanto si voglia far credere. L'idea dell'inserimento di Zerbin, smentita dallo stesso agente del giocatore, non è poi nemmeno mai passata per la testa all'Udinese. Sullo sfondo rimangono i club spagnoli. E quelle parole d'amore per l'Udinese, rilasciate prima di partire per le vacanze, con le quali il catalano ha voluto tenere aperta la porta".