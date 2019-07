Daily Mail - Il Napoli prepara 60mln per Zaha, mollato dall'Arsenal per Pépé

Una volta perso Nicolas Pépé, il Napoli sta cercando un elemento che possa comunque soddisfare le richieste di Ancelotti. Come riportato in esclusiva dal britannico Daily Mail, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a sferrare l'offensiva per Wilfred Zaha (26), talentuoso attaccante del Crystal Palace. Il giocatore ivoriano si è ben messo in mostra nel corso delle ultime stagioni, e così il Napoli sarebbe pronto a presentare l'offerta al Palace: 60mln di sterline per strappare Zaha al club inglese, dopo i 55 rifiutati dall'Everton ed i 50 dell'Arsenal, proprio prima di virare su Pépé. Il giocatore - si legge - avrebbe già chiesto al suo club la cessione, nella speranza di poter giocare la Champions League con un altro club.