Dall'addio scontato ad un rinnovo che può essere firmato a breve

Doveva essere l’estate dell’addio di David Ospina al Napoli, con il club che aveva reso nota la sua scelta al portiere colombiano: il titolare sarebbe stato Alex Meret. Tante voci ad agosto, il flirt con l’Atalanta, poi la decisione conservativa del club sotto la spinta di Luciano Spalletti: Ospina resta per avere una valida alternativa e farà il titolare in Europa League.

Sulla carta, dunque, chiusa l’alternanza che aveva contraddistinto il periodo di Rino Gattuso. Così sembrava, almeno, prima delle gara di Genova in cui Alex Meret si è infortunato ed ha lasciato spazio all'estremo difensore colombiano, che si è ritrovato ad essere titolare indiscusso durante l'assenza di Meret. Occasione che Ospina ha colto alla grande, diventando un punto fermo nel nuovo Napoli di Spalletti che viaggia a medie da record in fase difensiva: appena 4 reti subite in campionato e Ospina che, prima del gol di Simeone in Napoli-Hellas, manteneva imbattuta la sua porta da 435’.

Da una valigia preparata e poi disfatta, ad un posto da titolare ritrovato per l'infortunio a Meret che ha cambiato le carte in tavola. Ora il Napoli valuta seriamente la possibilità di rinnovare il contratto del colombiano, che piace molto anche alla Lazio di Maurizio Sarri. La volontà di De Laurentiis appare quella di trovare un accordo il prima possibile ed anche Ospina, dopo l'addio sfiorato, sembrerebbe propenso a rinnovare il suo impegno con il club azzurro.