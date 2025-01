Dall'Inghilterra - Garnacho, il Napoli si avvicina alle richieste dello United: le ultime

Come scrive il giornalista inglese Ben Jacobs sui social, il Napoli continua a spingere per Alejandro Garnacho: già due offerte allo United e le parti si avvicinano per l'accordo economico. Anche il Chelsea, però, ci pensa, sapendo che la valutazione del giocatore è di circa 70 milioni.

Il giornalista ricorda anche che l'agente di Garnacho era a Stamford Bridge ieri sera. In sintesi, lo United non ha fretta di cedere il gioiello argentino, però nei prossimi giorni qualcosa potrebbe sbloccarsi e per il Napoli la concorrenza non manca.

Napoli continue to push for Alejandro Garnacho in a move driven by Antonio Conte. Two offers placed to date and closer to #MUFC's valuation now.



Chelsea also considering a bid knowing #MUFC may reluctantly sell at around €70m. Garnacho's agent was at Stamford Bridge last night.… pic.twitter.com/rkX2KhjLUv