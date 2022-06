Dall'Inghilterra - Tottenham su Osimhen! Possibile assalto dopo quello fallito dell'Arsenal: i dettagli

Dall'Inghilterra qualcosa si muove per Victor Osimhen. Il tabloid The Sun riportando le parole del giornalista Lorenzo Amuso

Dall'Inghilterra qualcosa si muove per Victor Osimhen. Il tabloid The Sun riportando le parole del giornalista Lorenzo Amuso a Calciomercato.it fa sapere che anche il Tottenham di Conte coi soldi Champions potrebbe iscriversi alla corsa per il centravanti del Napoli che De Laurentiis valuta 100 milioni di euro.

Al momento l'unica offerta è stata quella dell'Arsenal, 51 milioni di sterline, ma il Napoli ha rifiutato. I Gunners potrebbero tornare alla carica e intanto anche gli Spurs valutano un affondo.