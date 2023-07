Dalla Germania: "Niente Napoli, Itakura vuole restare al Borussia M'gladbach!"

Colpo di scena: Kō Itakura vuole restare al Borussia M'gladbach. A rivelarlo è la Bild, quotidiano tedesco, che racconta della volontà del difensore giapponese seguito dal Napoli di restare in Bundesliga. "Le voci sul Napoli non sono vere" si legge, dunque a quanto pare sarà altrove che De Laurentiis dovrà cercare l'erede di Kim. Anche l'attaccante Plea, come Itakura, vorrebbe restare al Borussia.