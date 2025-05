Notte surreale al Maradona: cosa hanno fatto i tifosi dopo l'autogol di Meret

Tredicesimo sold out stagionale, ottavo di fila, altri 51mila spettatori col Genoa al Maradona per uno stadio che potrebbe contenerne anche 100mila in ogni partita per l'elevata richiesta. Eppure ieri il Maradona era di ghiaccio dopo l'autogol di Meret. Tanta paura, tanti silenzi. Addirittura qualche fischio e tifosi che rumoreggiavano ad ogni rinvio di Meret che si prendeva giustamente il suo tempo per aspettare il posizionamento dei compagni. Funziona così.

Ma è successo quasi sempre dopo l'1-1. Palla a Meret che alza la testa prima del rilancio e i tifosi non gradiscono quasi invitandolo ad affrettarsi. Un atteggiamento insolito, ingeneroso e anche a sorpresa per una squadra prima in classifica che stava lottando e continua a lottare per la vittoria del titolo. Poche volte, ieri, ci sono state folate di entusiasmo e speranza, quelle che servivano per sostenere la squadra. Per il resto, tanti silenzi tradotti in ansia. E critiche ingenerose. Bello l'applauso finale della squadra, l'ennesimo ringraziamento al pubblico. Lo ha sottolineato anche Conte.