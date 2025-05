Ci sono solo due belle notizie dopo lo choc di Napoli-Genoa

vedi letture

Due belle notizie nonostante la beffa. La prima: il Napoli è ancora artefice del proprio destino. Deve vincere le prossime due per festeggiare avendo un punto in più dell'Inter. Certo ora la pressione è massima e non si può più sbagliare. Ma se si vuole vincere lo scudetto bisogna meritarlo dimostrando di essere grandi. Al momento sono 78 i punti in classifica contro i 77 della squadra di Inzaghi.

La seconda bella notizia è il rientro di David Neres. Il brasiliano è apparso subito ispirato nel finale di gara contro il Genoa. Ha sfiorato il gol ed è suo l'assist per il colpo di testa di Billing a lato di poco. Potrà certamente tornare utile nelle ultime due. Il Napoli ha bisogno dei suoi sprint, della sua fantasia che tanto era mancata in questa fase cruciale del campionato a causa dell'infortunio.