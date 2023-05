Dalla Germania: "Osimhen a Berlino, flirt col Bayern? Fidanzata vuole tornare in Bundesliga"

La partenza di Robert Lewandowski ha lasciato un vuoto che il Bayern Monaco non è riuscito a colmare

Victor Osimhen è stato avvistato questa mattina a Berlino e in Germania è già tornata di moda la voce del possibile passaggio del nigeriano al Bayern Monaco. Dopo la vittoria contro l'Inter il Napoli tornerà in campo domenica contro il Bologna ma questo non ha impedito al numero 9 di andare in Germania, anche se resta da capire il reale motivo del suo viaggio.

Secondo quanto riportato dalla Bild si potrebbe trattare di un semplice viaggio di piacere, visto che la sua compagna Stephanie e tedesco-camerunese ed è nata e cresciuta a Wolfsburg. Proprio la ragazza sarebbe particolarmente aperta al ritorno di Osimhen in Germania, anche perché la figlia Hailey potrebbe così crescere vicino alla sua famiglia, ma l'addio ai neo campioni d'Italia non è certo, visto che si continua a parlare anche del possibile rinnovo, con l'attuale contratto del giocatore che scadrà nel 2025.