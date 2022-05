Dalla Spagna, Sport: "Koulibaly non rinnova col Napoli, è una priorità per il Barcellona e c'è già il sì!"

Assalto del Barcellona per Kalidou Koulibaly. Dalla Spagna il quotidiano catalano Sport titola a tutta pagina "Koulibaly, priorità per la difesa"

Assalto del Barcellona per Kalidou Koulibaly. Dalla Spagna il quotidiano catalano Sport titola a tutta pagina "Koulibaly, priorità per la difesa", specificando che con un solo anno di contratto ancora in essere il club blaugrana stima il costo del cartellino non più alto di 35 milioni di euro. Il difensore del Napoli non ha ancora rinnovato e potrebbe partire con un'offerta allettante per De Laurentiis. "Il Barcellona sa che l'operazione sarà molto complicata, ma la sua situazione contrattuale aiuta e la predisposizione del calciatore alla firma è totale" si legge dalla Spagna.