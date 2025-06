David: "Voglio club ambizioso! Napoli lotterà di nuovo per la Serie A e c'è la Champions"

Jonathan David, 25 anni, nega di avere già accordi con Napoli e Juventus ma strizza l'occhio agli azzurri nella sua intervista a The Athletic. Il centravanti canadese si svincola dal Lille e piace molto al ds Manna anche se nelle ultime ore la pista si era raffreddata per andare su Bonny del Parma: "Napoli? È un club che ha appena vinto la Serie A. E immagino che non vogliano vincere la Serie A solo un anno e poi fermarsi. Ovviamente, è un club ambizioso, che giocherà in Champions League".

David, infatti, ha spiegato che vuole lottare per i trofei visto che in Francia "col Psg è molto difficile". "Mi piacerebbe lottare e voglio una squadra competitiva, ambiziosa". E ancora: "Quando guardo la Premier, lì i ritmi sono diversi, ma in Serie A c'è più tattica. E' come una partita a scacchi". Sul futuro: "Siamo pronti a tutto e so che ovunque vada bisognerà gestire la pressione".