Sprint per Bonny: Manna ieri ha incontrato il Parma e vuole chiudere subito

Il Napoli è molto attivo sul mercato. Ieri il ds Manna ha parlato con Cherubini, l’ad del Parma, innanzitutto di Bonny. Yoan, come da scheda personale sui social, ha 21 anni e un futuro potenzialmente importante: la pensa così anche l’Inter, tanto che con il Napoli c’è una sfida in atto che richiama l’ultima stagione del testa a testa scudetto. Il Cholito Simeone è in uscita - piace al Genoa e al Torino - e Bonny potrebbe arrivare, ma si vedrà: la valutazione, dicevamo, è ancora alta, ma il Napoli ha tutta l’intenzione di chiudere il colpo e anticipare i nerazzurri. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.