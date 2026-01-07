De Bruyne, Il Mattino: "Napoli e Kevin prenderebbero in considerazione offerte dall'Arabia"

Il Napoli lo aspetta, ma il suo stop preoccupa più di quello di Lukaku. Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive di Kevin De Bruyne e di possibili sirene dall'Arabia: "L’infortunio si è rivelato più serio del previsto e i tempi di recupero vanno completamente rivisti: altro che rientro a fine febbraio. Al momento non esiste una data certa, ed è questo il vero problema. A 34 anni, una lesione di alto grado al bicipite femorale non si smaltisce in fretta. Serve tempo, ma soprattutto prudenza. Anche perché questa è la stagione del Mondiale, probabilmente l’ultimo per la sua generazione. Kevin De Bruyne vuole esserci e, prima di rimettere piede in campo, pretende garanzie assolute per evitare ricadute.

Il punto, però, non è solo il rientro. Una volta tornato disponibile, De Bruyne dovrà ritrovare continuità, ritmo e fiducia. Un percorso che richiede mesi, non settimane. Per questo, con il mercato ancora aperto, eventuali offerte dall’Arabia verrebbero prese in considerazione dal Napoli. Ma non solo: lo stesso De Bruyne è pronto a valutare scenari alternativi".