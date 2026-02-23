Sky, Florenzi incredulo: "Se per Chiffi è fallo su Hien perché non fischia subito?"

Sky, Florenzi incredulo: "Se per Chiffi è fallo su Hien perché non fischia subito?"TuttoNapoli.net
Oggi alle 00:30Le Interviste
di Davide Baratto

L'ex calciatore Alessandro Florenzi, oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso di Sky Calcio Club, commentando così gli episodi arbitrali Atalanta-Napoli: "Se pensi che è fallo fischi, perché aspetta? Se lui fischia subito non succede tutto questo. Lui a quel punto sperava che Gutierrez non facesse gol. Siamo a questo punto (ride, ndr), il protocollo non dice che il contatto di campo lo valuta l’arbitro?”.