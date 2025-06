Ultim'ora Lang, il Napoli vuole chiudere entro 48 ore! Rai: nuova call per l'accordo!

"Il Napoli conta di chiudere nelle prossime 48 ore l'acquisto di Noa Lang". Così Ciro Venerato, esperto di mercato, al TgRai della mattina con tutti gli aggiornamenti sul mercato degli azzurri e i movimenti in attacco: "In giornata prevista una nuova call col Psv per limare bonus e rate per l'ammortamento.

La valutazione globale (quindi comprensiva di incentivi) dovrebbe essere di 25 milioni. Gli olandesi avrebbero chiesto anche una minima percentuale sulla futura rivendita ma non risulta il Napoli non sembra intenzionato a concederla. Confermate le cifre del contratto: cinque anni la durata con base fissa di 2.5 milioni più una serie di bonus personali".