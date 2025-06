Beukema, si rivede il Bologna: c'è l'accordo col giocatore che vuole Napoli

Sam Beukema, anni 26, olandese, è da tempo il primo obiettivo del Bologna. Trattativa in corso tra le due società. Intesa non ancora vicina. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Per Beukema, come per Ndoye, il problema è la valutazione del cartellino. La richiesta del Bologna è di 25-30 milioni. È ritenuta eccessiva dal Napoli che prova a trattare. A limare. Per il ds Manna lavori in corso anche di diplomazia e di attesa.

Previsti nuovi contatti. Beukema è il primo di una lista che comprende anche altre opzioni. Ma il Napoli, per ora, va forte su di lui. La prima scelta. Con Beukema c'è già un'intesa, il giocatore ha aperto al Napoli e sarebbe felice di tornare a giocare la Champions League con gli azzurri. È un primo passo aspettando di compierne altri decisivi. Il giocatore resta in attesa, non forza col suo club, aspetta notizie. L'entourage lo informa".