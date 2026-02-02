Di Lorenzo e la confessione ai compagni dopo l'infortunio
TuttoNapoli.net
Già dalla mattinata di ieri, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha avvertito sensazioni decisamente migliori rispetto alla sera precedente dopo l'infortunio accusato durante la sfida giocata allo stadio Maradona contro la Fiorentina. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che riporta una frase dell'esterno azzurro molto significativa.
"Voglio tornare quanto prima", avrebbe confidato a chi gli ha scritto in queste ore di grande apprensione. La sua volontà è chiara: dare una mano al Napoli e non mollare l’Italia nella corsa al Mondiale. Per ragioni anagrafiche, a 33 anni, questa rappresenta con ogni probabilità l’ultima occasione della sua carriera per partecipare a un Campionato del Mondo.
Pubblicità
In primo piano
Copertina Da 0 a 10: la notizia sconvolgente, lo scandalo dei 240 mln, i due acquisti in 24 ore e i filofobici su Vergara di Arturo Minervini
Le più lette
2 Sky, Di Canio: "Pantomima Conte! Antonio ti voglio bene, ma i tuoi si sono fatti male alla 10ª partita"
Prossima partita
07 feb 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoLiveConte in conferenza: "Di Lorenzo? Sono incazzato! Non si tutelano i giocatori. Mercato? Noi bloccati e altri indebitati"
Redazione Tutto Napoli.netLiveNapoli-Fiorentina 2-1 (Vergara 16', Gutierrez 49', Solomon 57'): gli azzurri tornano a vincere!
Antonio GaitoTuttonapoliUna Champions mortificante: i limiti di Conte e la disastrosa gestione della rosa
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la carognata inattesa, le stron**te su Meret, la scioccante news su Vergara e il dato che inchioda Conte
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Andati anche oltre le aspettative. In Champions potevamo starci! Sabato già in campo..."
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Spalletti porti rispetto, non deve permettersi! Senza Neres non c'è creatività. Peccato per Copenaghen. Sul Chelsea e gli infortuni..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com