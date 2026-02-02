Di Lorenzo e la confessione ai compagni dopo l'infortunio

vedi letture

Già dalla mattinata di ieri, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha avvertito sensazioni decisamente migliori rispetto alla sera precedente dopo l'infortunio accusato durante la sfida giocata allo stadio Maradona contro la Fiorentina. A riferirlo è l'edizione odierna de Il Mattino, che riporta una frase dell'esterno azzurro molto significativa.

"Voglio tornare quanto prima", avrebbe confidato a chi gli ha scritto in queste ore di grande apprensione. La sua volontà è chiara: dare una mano al Napoli e non mollare l’Italia nella corsa al Mondiale. Per ragioni anagrafiche, a 33 anni, questa rappresenta con ogni probabilità l’ultima occasione della sua carriera per partecipare a un Campionato del Mondo.