Infortunio Di Lorenzo, Repubblica: "Nel Napoli nessuno crede si sia trattato solo di sfortuna"

Stamattina il capitano Giovanni Di Lorenzo sarà sottoposto a Villa Stuart a un supplemento di test, ma ci sono fondate speranze che debba fermarsi al massimo per un mese e mezzo.Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, che non nasconde il fastidio in casa Napoli per un calendario ritenuto devastante dal club azzurro: " I campioni d’Italia potranno dunque contare su di lui nel finale di stagione, a differenza di quello che si era temuto a caldo.La malasorte ha concesso una piccola tregua, che però non cancella l’amarezza in casa azzurra.

Perchè stavolta a Castel Volturno nessuno crede che si sia trattato solo di sfortuna. La nona partita di gennaio faceva paura al Napoli e la denuncia sul sovraccarico di stress imposto dal calendario era stata fatta in tempi non sospetti da Cristian Stellini, il vice di Antonio Conte, che si era lamentato già due settimane fa. «Nessuno avrà un tour de force come il nostro». Forte il timore per il doppio impegno in Champions e campionato in 69 ore, che si è poi rivelato in effetti pericoloso per l’infortunio di Di Lorenzo