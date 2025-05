De Bruyne-Napoli, ci siamo! Legali rientrati soddisfatti, accordo ormai definito

I legali di Kevin De Bruyne sono tornati a casa con un accordo quasi definito in ogni dettaglio e le prospettive di una nuova vita pronta per l’uso da consegnare a Kevin. Sono stati impegnati in una serie di operazioni preparatorie: l’acquisto della splendida villa nella zona di Posillipo, con il Vesuvio davanti agli occhi e il mare a un passo; e soprattutto la definizione degli accordi con il club. Dunque, affare ormai ad un passo, come si legge sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"La suggestione nata all’improvviso in una serata di primavera è vicina a trasformarsi in una splendida realtà per un popolo di tifosi, e di appassionati, che all’inizio ha fatto fatica a credere ai rumors di mercato: e invece, KDB e il Napoli sono davvero ai titoli di coda del lieto fine. Manca poco, qualche piccolo aspetto da limare e via: sarà lui il primo rinforzo della squadra che De Laurentiis sta facendo di tutto per affidare ancora ad Antonio Conte. Il progetto dei campioni d’Italia è sempre più ambizioso".