De Bruyne-Napoli, Sky conferma: visite mediche dopo la nazionale, i dettagli

Kevin De Bruyne al Napoli potrebbe essere l’acquisto più importante della Serie A nella finestra di giugno. Visite mediche dopo gli impegni della nazionale belga (Macedonia del Nord-Belgio e Belgio-Galles). Contratto di due anni con opzione per il terzo. Ci sarà l’ufficialità, poi De Bruyne andrà in vacanza e tornerà a Napoli per l’inizio del ritiro estivo. A riportarlo ai microfoni dello 'Speciale Mercato' su Sky Sport 24, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.

Oggi il trequartista del Belgio ha raggiunto i compagni di nazionale nel ritiro di Tubize per cominciare la preparazione in vista delle sfide del 6 e del 9 giugno, valide per le qualificazioni al Mondiale 2026. Il classe '91 è stato accolto da Rudi Garcia, commissario tecnico della nazionale belga ed ex allenatore del Napoli. De Bruyne sarà ufficialmente un calciatore svincolato il 30 giugno, quando sarà scaduto il contratto con lo lega da 10 anni al Manchester City di Pep Guardiola.