Demme a KKN: "Recuperato bene, Spalletti vede cose che altri non vedono e dà fiducia! Su Insigne..."

Diego Demme, centrocampista del Napoli, all'indomani del successo contro il Legia Varsavia in Europa League è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Abbiamo giocato molto bene e siamo contenti di aver vinto. Siamo di nuovo in corsa nel gruppo".

Come ti stai trovando con Anguissa? "Sto bene, ho recuperato bene. Si gioca tranquilli con Anguissa perché ha sicurezza, fisicità ed è una presenza molto forte".

E' merito di Spalletti questo grande avvio di stagione? "Sì, ci dà fiducia e con lui prepariamo molto bene le partite. Vede cose che non vedono tanti allenatori, dettagli che fanno la differenza".

Sul gol di Insigne: "Ha fatto un grandissimo gol, complimenti a lui. Lorenzo è un calciatore molto bravo. Sappiamo cosa porta uno come lui in campo, non ce ne sono tanti come lui perché può fare la differenza in un momento".

I tifosi ti amano, ti fanno tanti complimenti e sottolineano che stavi anche per segnare. "A loro dico grazie, io do sempre il massimo quando va in campo. Peccato che quel tiro non è finito dentro, ci riproverò la prossima volta".

Siete carichi per Roma? "Vogliamo continuare il nostro percorso. La Roma ieri ha perso 6-1, ma è diverso perché hanno cambiato tanti calciatori. In campionato è un'altra partita e vorremmo vincere anche questa".

State bene fisicamente e arrivate sempre primi sul pallone. E' vero? "Sì, stiamo benissimo fisicamente. Ogni giorno facciamo ottimi allenamenti e prepariamo bene le partite. Dobbiamo continuare così".

Osimhen è immarcabile? "Quasi, sì. Sta facendo molto bene. Non mi sono mai allenato con uno come lui. Ci dà velocità, tecnica, davanti alla porta fa gol. Ha tutto ciò che serve a un grande attaccante, non ne ho mai visto uno come lui".

Lo scudetto si può sognare o bisogna andare calmi? "Andiamo piano, l'importante è sempre la prossima partita".

Cosa ti chiede Spalletti? "Mi dà qualcosa in più, mi dà i dettagli su cosa faccio, un input diverso rispetto ad altri allenatori".

Sei anche il simbolo di tanti tifosi emigrati. "Grazie per i complimenti, un saluto a loro".

Spalletti ha detto che sei il suo Pizarro. "E' sempre bello. Mi trovo bene con il mister e voglio dare tutto ciò che ho in campo".

Com'è il tuo rapporto con la città? "Mi trovo benissimo a Napoli. E' bello vivere qua, tutti i giorni sono contento di aprire la finestra, c'è quasi sempre il sole, vedo il Vesuvio. E' bellissimo qui".

Com'è lavorare da primi in classifica a punteggio pieno? "Si lavora sempre meglio quando vinci le partite. C'è sempre una bella atmosfera".

Il calcio vero è questo con i tifosi? "Sì, con i tifosi il gioco cambia, hai una motivazione diversa perché loro ti spingono. E' bellissimo il calcio con i tifosi".