Marinozzi: "Sfatiamo un mito: il Napoli non è difesa e contropiede!", e cita il dato

vedi letture

Andrea Marinozzi, giornalista e commentatore DAZN, con un video sul suo canale YouTube ha parlato di Roma-Napoli: "Mi aspetto una partita non troppo distante rispetto a quella che abbiamo visto tra Napoli e Atalanta, perché sono due squadre che hanno per natura gli accoppiamenti uomo contro uomo. La Roma lo fa con maggiore costanza, nella buona linea tracciata da anni da Gasperini, il Napoli invece sceglie i momenti in cui essere aggressivo con la pressione. Non mi aspetto mosse p strategie particolari, perché le coppie saranno abbastanza naturali in mezzo al campo, entrambe le squadre hanno lo stesso sistema di gioco e quindi non ci saranno corse particolari o cose diverse rispetto al solito per pressare l’avversario.

Dobbiamo sfatare un mito: sento dire spesso che ‘Il Napoli è difesa e contropiede, Conte ha sempre vinto così’… non è vero! Non è vero. Il Napoli lo scorso anno aveva un dato bassissimo per occasioni create da contropiede, il Napoli quest’anno è ultimo per opportunità create da contropiede, ha segnato un solo gol in contropiede in campionato, quello di McTominay contro l’Inter. Il contropiede non è un amico del Napoli, che deve fare di più da questo punto di vista”.