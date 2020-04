Divorzio che può cambiare la storia

Lorenzo Insigne ed il Napoli, una storia d'amore nata tanti anni fa ma che, al tempo stesso, ha avuto diversi scossoni che ne hanno minato l'integrità nel corso del tempo. Dalle scaramucce con i tifosi a quelle con la dirigenza, ultime le parole di rimprovero del presidente De Laurentiis a poche ore dalla firma della convenzione, per arrivare poi al clamoroso ammutinamento al quale anche Lorenzo, come tutti, ha preso parte.

Insomma, quella tra Insigne ed il Napoli è una rosa che ha visto spuntare non poche spine, senza che queste però ne abbiamo mai distrutto la bellezza. Si, perchè Insigne non ha mai dimenticato di proferire parole dolci per la piazza partenopea, per il suo pubblico, anche quando dagli spalti del San Paolo qualche fischio di troppo ha infastidito il talento di Frattamaggiore. Alle prime accennava anche una reazione nervosa, poi Insigne ha capito e non ha più consentito alla sua emotività di prendere il sopravvento, restando al suo posto anche sotto il rumoreggiare del pubblico.

Le ombre di una possibile partenza hanno aleggiato su Insigne nel corso degli ultimi anni, con il buon Mino Raiola pronto a lavorare per accontentare possibili volontà di partenza del capitano. Volontà, va detto, che non hanno mai trovato concretezza nelle dichiarazioni dello stesso Lorenzo. Ora, il cambiamento: il rapporto tra Insigne e Raiola è di fatto terminato, una notizia che di fatto può cambiare gli scenari della storia del Magnifico in azzurro.

L'allontanamento di Raiola, esperto navigatore nelle acque dei trasferimenti illustri, può rappresentare il segnale di una volontà chiara da parte di Insigne, ovvero restare all'ombra del Vesuvio. Da qui può partire, perciò, una nuova rotta anche per il capitano: il sigillo sulla sua permanenza significherebbe una centralità ulteriore nel progetto, un rapporto consolidato con De Laurentiis e la possibilità di partecipare attivamente anche alla programmazione per il futuro.