Beukema ad un passo, ma oggi si unisce al Bologna: la tempistica per firma e visite

Sam Beukema è nell’elenco dei giocatori convocati da Vincenzo Italiano per il raduno previsto nella giornata di oggi con cena fissata alle ore 20 al centro tecnico “Niccolò Galli”. Il difensore, da tempo ad un passo dal Napoli, è stato regolarmente inserito in lista perché l'operazione, pur essendo alle battute finali, non è definita. La base d’intesa è di 32 milioni tra parte fissa e bonus - scrive il Corriere dello Sport - ed i contatti tra le due società sono andati avanti anche nelle ultime ore in attesa della definitiva fumata bianca.

Non appena arriverà, il difensore potrà raggiungere un altro ritiro, quello del Napoli, direzione Castel Volturno: l’appuntamento - si legge - è per martedì. Domani pomeriggio è fissato il primo allenamento agli ordini di Italiano che sa bene della volontà del giocatore di unirsi al Napoli col papà-agente che spinge da tempo col club per la cessione. Il Napoli spera di fissare per lui e Noa Lang le visite già nella giornata di lunedì mentre Beukema è già virale sui social mentre firma prima un pantaloncino azzurro ad un piccolo tifoso del Napoli e poi una bandiera azzurra con il tricolore. A Bologna non l'hanno presa bene ed il difensore sperava di non far visita al raduno.