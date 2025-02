Due conferme e due big a caccia del riscatto: Conte ha le idee chiare verso l'Udinese

A Castel Volturno non è cambiato nulla dopo la sconfitta dell'Inter a Firenze. Antonio Conte non ammette cali di tensione e la risposta del gruppo all’1-1 con la Roma si vedrà al Maradona. Secondo quanto scrive Repubblica, il copione, almeno per quanto riguarda gli interpreti, sarà lo stesso delle ultime partite.

Juan Jesus e Spinazzola saranno confermati nel reparto arretrato. Ma toccherà al tridente fare la differenza: "Lukaku e Neres hanno deluso all’Olimpico e quindi devono sicuramente cambiare marcia. Big Rom è alla ricerca della doppia cifra. Gli manca un gol per raggiungere quota dieci in campionato. Vuole ritrovare la vena offensiva mostrata contro Atalanta e Juventus derubricando la prestazione dell’Olimpico a mero incidente di percorso. Deve cancellare Roma pure Neres: la sua “era” è cominciata proprio in occasione della sfida d’andata. Al BluEnergy Stadium di Udine, il Napoli si affidò alla verve del brasiliano che di fatto cominciò a sbiadire il ruolo di Kvara all’interno di questa squadra. Proverà a ripetersi domani".