Due strade per l'esterno e la soluzione interna: ore di riflessione in casa Napoli

Il Napoli non ha fretta per la questione dell'esterno sinistro: dopo l’arrivo di Noa Lang dal PSV, la società azzurra valuterà con calma il profilo giusto per completare il reparto degli esterni. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, non è detto che un nuovo acquisto arrivi a tutti i costi: le piste Sterling e Grealish intrigano e restano sul taccuino, ma si presentano come soluzioni complesse per via degli elevati ingaggi.

Intanto si valuta anche la possibilità di una conferma piena di Giacomo Raspadori, giocatore duttile e molto apprezzato da Antonio Conte, che lo considera un elemento capace di adattarsi a più ruoli nel suo scacchiere tattico e dunque da poter utilizzare anche in quella posizione del campo. In ogni caso, spiega il quotidiano, il club continuerà a monitorare il mercato, con particolare attenzione alla Premier League, pronto a cogliere eventuali occasioni che possano presentarsi nelle prossime settimane.