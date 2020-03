È cosa Boga e giusta: Jeremie lo paga Lozano

(di Arturo Minervini) - Futuro. In questo momento appare difficile volgere lo sguardo oltre, ma bisogna provarci. Perché regalarsi qualche ora di normalità aiuta a scacciare via i fantasmi. Perché la paura va in certi casi esorcizzata ignorandola, facendo credere che è ormai fuori dalle nostre teste. Premesse necessarie perché quello che accade intorno a noi non può passare inosservato.

Sullo sfondo, ma presente, resta dunque il calcio. Passione messa in pausa, ma pronta a riaccendersi con ancora più ardore. Con il campionato bloccato, ed un Europeo saggiamente rinviato al 2021, ogni club in questo periodo ha la possibilità di sfruttare il tempo a disposizione per fare ponderate valutazioni su quello che sarà. Bozze di un calciomercato che sarà inevitabilmente differente da tutti quelli di prima, girandola impazzita che dovrà fare i conti con i risvolti economici post-Covid19.

Riflessioni che coinvolgono anche il Napoli, che sembra aver messo due priorità in cima alla propria agenda. Esigenze che, in realtà, potrebbero in qualche modo combaciare e soddisfarsi a vicenda. Già, perché in prima istanza c’è da affrontare il discorso sul futuro di Hirving Lozano, che con la sempre più probabile conferma di Gattuso appare lontano da Napoli. Le offerte per il messicano arriveranno, non copriranno la cifra investita in estate, ma si andrà comunque sopra i 30 milioni.

Come un discorso legato a doppio filo con quello precedente, spunta il nome di Jeremie Boga. Esterno d’attacco dirompente, classe ’97, ad un passo dal rendersi conto di poter essere devastante con continuità senza lasciarsi a volte trascinare dall’indolenza. Il Chelsea detiene un diritto di riacquisto, che se non dovesse essere esercitato permetterebbe al Napoli di fiondarsi nella trattativa col Sassuolo.

“È uno dei migliori nell’uno contro uno” ha spiegato il suo attuale allenatore De Zerbi. Caratteristica che piace tantissimo in casa Napoli, con De Laurentiis e Gattuso concordi sul lanciare l’assalto a Boga proprio utilizzando i soldi derivanti dalla cessione di Lozano. In casa Napoli credono che l’affare si possa fare, o almeno ne hanno la speranza. Sarebbe cosa Boga e giusta, perché questo diventa veramente uno che divide le partite in due come faceva Mosè con le acque.