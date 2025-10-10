Conte sorride: Buongiorno è a un passo dal rientro, fissata la data
Il Napoli vuole ritrovare al più presto il clean sheet che manca dal 30 agosto. Alleato di questo obiettivo può essere il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno che si avvicina. Secondo il Corriere dello Sport il difensore di Conte potrebbe tornare proprio alla ripresa sul campo del Torino, la sua ex squadra. Una partita dal valore simbolico per lui, una gara speciale, la sfida del cuore.
"Si avvicina il rientro in campo di Alessandro Buongiorno. All’orizzonte c’è proprio la trasferta di Torino, sabato 18 ottobre alle ore 18, nello stadio dov’è cresciuto, a cui sono legati molti dei suoi ricordi. Per Conte sarà un recupero prezioso, per Buongiorno un giorno speciale nel club dove tutto ha avuto inizio. La tabella di marcia prosegue e dice Torino. Otto giorni alla partita. Il tempo necessario per ristabilirsi del tutto".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Torino
|Napoli
