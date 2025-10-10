Juanlu-Napoli, ci risiamo! Gazzetta: "Assalto del club azzurro per gennaio"

Il Napoli non ha mai smesso di pensare a Juanlu Sanchez del Siviglia. Lo voleva in estate, affare saltato con l'arrivo di Hojlund, ma secondo La Gazzetta dello Sport il club azzurro continua a seguire il giocatore il cui inizio quest'anno non è stato dei migliori. Per questo il Napoli sta pensando di tornare alla carica anche a gennaio per poter completare un trasferimento di cui si era discusso tanto in estate.

Juanlu piace molto al Napoli che a quanto pare non vuole rinunciarci. Juanlu piace per qualità ma anche perché essendo un 2003, dunque Under, non occuperebbe posto nella lista del campionato. Manna a inizio mercato era già stato in Spagna per parlare con il ds del Siviglia e con gli agenti del calciatore, chiaro indizio della volontà di procedere e chiudere. Juanlu è un esterno molto abile a spingere che ha doti fisiche e atletiche, è molto rapido e crea pericoli dalle sue parti. Può ancora crescere tanto in fase difensiva. Per il Napoli sarebbe un investimento per il futuro.