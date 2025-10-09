Sta circolando una fake news su McTominay

Un solo gol, quello all'esordio contro il Sassuolo, il primo del nuovo anno. Da allora, zero reti per Scott McTominay. Che per molti è in crisi, deve ritrovarsi. Se ci affidassimo solo alle statistiche, il suo rendimento sarebbe coerente con quello della scorsa stagione. Un anno fa, dopo undici giornate, McT aveva segnato...appena un gol. Quello in casa al Como. Dopo diciotto giornate, quindi al termine del girone d'andata, i gol in totale furono tre.

McTominay si è scatenato soprattutto nel finale di campionato con cinque gol in tre partite, dalla 32esima alla 34esima giornata. Per il resto, ha sempre dominato col suo calcio e con le sue letture e la sua fisicità ma senza pungere. Da febbraio ad aprile, per due mesi, restò senza segnare. Quest'anno fa rumore l'unica rete in campionato, ma è cambiato anche il Napoli. Prima c'era Kvara e col 4-3-3 i compiti di McT erano differenti. E poi davanti Lukaku era alleato perfetto col suo gioco spalle alla porta. Ora le situazioni tattiche cambiano, c'è Kdb, Spinazzola dà ampiezza partendo da dietro a sinistra, in avanti c'è Hojlund che è più verticale di Lukaku. Insomma, McT si sta ritrovando, ma i numeri non mentono: i gol arriveranno.