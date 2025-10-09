Gilmour a Sky: "Che bello avere McTominay qui! Credetemi, si allena sempre al massimo"

In un’intervista concessa a Sky Sport, il centrocampista del Napoli Billy Gilmour ha parlato del rapporto speciale che lo lega al connazionale e compagno di squadra Scott McTominay, con cui condivide non solo il centrocampo azzurro ma anche la quotidianità lontano dagli stadi. "Avere Scott accanto, dentro e fuori dal campo, è qualcosa che apprezzo moltissimo. Siamo praticamente vicini di casa, facciamo tante cose insieme e questo rende tutto più semplice".

Gilmour ha poi aggiunto un aneddoto sulla routine quotidiana: "Ogni mattina andiamo insieme agli allenamenti: è bello avere un compagno così. Scott ha segnato tanti gol per essere un centrocampista e, credetemi, si allena sempre al massimo. Condividere il campo con lui è un onore: vederlo giocare è uno spettacolo".