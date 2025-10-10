Gasperini ammette: "Stavo andando al Napoli, la vittoria dell'EL cambiò tutto"

vedi letture

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport di quando, un anno fa, era stato vicino al Napoli, prima della svolta.

"Sì, la vittoria dell’Europa League cambiò le cose. Fu l’impedimento. Ero convinto che avremmo potuto andare anche oltre con l’Atalanta, perché avevamo una squadra forte, risorse per poter puntare ancora più in alto. E invece l’ultimo anno è stato il più tribolato sul piano dei rapporti, ma ugualmente bello come risultati".



Cosa o chi ti ha convinto?

"Il fatto che a Roma c’è una passione incredibile. Io credo che in questo momento, in Italia, Roma sia insieme a Napoli il posto più appassionato e appassionante. E forse Roma anche più di Napoli, perché Napoli ha vinto. Dove c’è più fame di calcio, più voglia di fare risultati, dove c’è un amore verso la propria squadra così profondo, viscerale, lo stimolo è elevatissimo. Inoltre è un bel momento per gli stadi italiani che si sono nuovamente riempiti".