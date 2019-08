E se il mister X fosse semplicemente il primo della lista?

(di Arturo Minervini) - Chi compra il Napoli? Quando? Quanto lo paga? Dove giocherà? Interrogativi che cadono incessanti come punti interrogativi che vagano nelle teste di tifosi ed appassionati. Risposte che tardano ad arrivare e lasciano ampio spazio alle suggestioni o alle interpretazioni anche singolari. Il tormentone James sullo sfondo, la vicenda Pèpè che ha lasciato amarezza per quel blitz a Dimaro degli agenti che sembrava essere il preludio alla fumata bianca. Ed ora? Chi resta? Icardi, con tutte le complessità di una trattativa che resta contorta ed il solito inossidabile dilemma sul colombiano: il Napoli vorrà investire denaro per l’acquisto immediato o resterà fermo fino alla fine sulla richiesta del prestito? Braccio di ferro che prosegue, ma il tempo passa e qualcosa bisognerà pur fare.

Quegli 80 milioni tra le mani. Trovando l’accordo col Lille per Pèpè, di fatto il Napoli aveva palesato la volontà di investire una cifra vicina agli 80 milioni (tra cash ed il cartellino di Ounas) per strappare il talento ivoriano al club francese. Mossa significativa, che di fatto palesa una volontà importante del club di investire.

Perché non James? Lo aveva detto esplicitamente Aurelio De Laurentiis: “Magari spendo anche di più, ma per uno più giovane”. Chiara la filosofia del club: investire 42 milioni per un classe ’91 potrebbe essere rischioso ed ecco spiegata la richiesta del prestito al Real Madrid. Cifra che, invece, il Napoli potrebbe investire su un altro talento in rampa di lancio: quel Lozano che aveva stregato Ancelotti agli ultimi mondiali e che ora batte i piedi per essere ceduto dopo l’eliminazione prematura dalla Champions del suo PSV

La carta d’identità. Il messicano ha da pochi giorni compiuto 24 anni: data di nascita 30 luglio 1995. Un dato che incide e non poco nelle valutazioni del Napoli, che da sempre ama puntare la propria attenzione su questo tipo di calciatore: grande talento ma in cerca della definitiva consacrazione. Lozano, dopo 59 presenze condite da 34 reti e 22 assist nell’Eredivisie pare proprio avere tutte le caratteristiche per intrigare e non poco Aurelio De Laurentiis. Alla fine, dopo tanti nomi fatti, il mister X di ci tanto si parla in questi giorni potrebbe essere proprio il primo nome accostato al Napoli già dallo scorso inverno: Hirving ‘El Chucky’ Lozano.