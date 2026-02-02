Ufficiale

Alisson Santos al Napoli: arriva anche l'annuncio di ADL

Oggi alle 18:45Notizie
di Pierpaolo Matrone

Dopo aver depositato il contratto in Lega, arriva anche l'annuncio di Aurelio De Laurentiis: Alisson Santos è un nuovo calciatore del Napoli. Si attendeva solo il tweet presidenziale ed eccolo arrivato: "Benvenuto Alisson!", ha scritto il patron azzurro su X.