Fab4 in soffitta, Il Mattino: "Con la Cremonese rischiano De Bruyne e Anguissa"

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Il Napoli si prepara a cambiare volto in vista della prossima sfida in campionato con la Cremonese

Il Napoli si prepara a cambiare volto in vista della prossima sfida in campionato con la Cremonese. Come racconta Il Mattino, Antonio Conte è pronto a mettere mano in maniera decisa alle gerarchie, abbandonando alcune certezze per rilanciare energie nuove. Secondo il quotidiano, “l’esperienza dei Fantastici Quattro sta per andare in soffitta”, un segnale chiaro di come il tecnico voglia voltare pagina. Tra le possibili esclusioni eccellenti ci sarebbe anche Kevin De Bruyne, che “potrebbe scivolare in panchina e con lui anche Anguissa”

Al contrario, salgono le quotazioni di chi ha dato risposte importanti: “promossi sul campo Alisson e soprattutto il soldatino Elmas”, due profili che garantiscono dinamismo e applicazione. Non solo: “c’è Gutierrez pronto a tornare titolare”, mentre in difesa si lavora al rientro di Rrahmani, che “se i progressi fisici saranno confermati, verrà gettato nella mischia dal primo minuto”.