Riecco i Fantastici 4: Allegri fa prove di convivenza dei Big in mediana

vedi letture

Il tecnico osserva e studia gli equilibri della squadra e presto potrebbe effettuare le prime prove concrete.

Nuove possibili soluzioni tattiche di Massimiliano Allegri e sulla tentazione di schierare contemporaneamente i quattro big del centrocampo del Napoli. Il tecnico osserva e studia gli equilibri della squadra e presto potrebbe effettuare le prime prove concrete. L’esperimento dei “Fantastici 4” era già stato tentato nella passata stagione da Antonio Conte, ma era stato frenato dalla sfortuna. Prima i problemi fisici di Stanislav Lobotka, poi i seri infortuni di Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa avevano obbligato l'ex tecnico azzurro a cambiare strada. Ne scrive la Gazzetta dello Sport.

Allegri vuol provare un modo per far coesistere i Fantastici 4

Conte aveva individuato nel 4-1-4-1 il sistema per provare a far convivere i quattro centrocampisti, una soluzione che però costringeva Scott McTominay a svolgere maggiormente il lavoro oscuro, limitandone la presenza nelle zone più decisive del campo. Allegri ha potuto lavorare con i quattro big soltanto da una ventina di giorni, ma le indicazioni arrivate nel secondo tempo della sfida di Genova sono state sufficienti per alimentare nuovamente l'idea: quando condizioni fisiche ed equilibri lo permetteranno, schierare contemporaneamente Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay potrebbe rappresentare un'arma che pochissime squadre in Italia possono permettersi.